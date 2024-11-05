Белоусов поручил разработать нормативные акты для поддержки раненых бойцов СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил узаконить поддержку раненых участников СВО, разработав пакет соответствующих нормативных актов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Белоусов указал на необходимость того, чтобы выплат соответствовали или отражали тяжесть ранения, которое получил военный, назвав это «вопросом справедливости».

В свою очередь, замминистра обороны Анна Цивилева призналась, что форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений. По ее словам, в финансовом плане одинаково приравнены незначительные порезы и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидность у бойцов. «Это, конечно же, создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы», — добавила она.

Ранее во время посещения госпиталя Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в ходе спецоперации офицеру. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал ему министр.