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18:19, 5 ноября 2024Россия

Беременная россиянка сбежала из больницы и родила в автобусе

В Карелии беременная женщина сбежала из больницы и родила в автобусе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Карелии беременная женщина сбежала из больницы и родила в автобусе, следовавшем из Медвежьегорска в Петрозаводск. Об этом сообщил Минздрав республики на своей странице «ВКонтакте».

По данным министерства, россиянка наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, но самовольно покинула стационар еще 29 октября. В женскую консультацию по месту прикрепления она якобы не обращалась, на звонки не отвечала.

Как сообщается, 5 ноября женщина родила в салоне автобуса, новорожденного спасти не удалось. По результатам проведенного исследования выяснилось, что уже в утробе матери ребенок не подавал признаков жизни.

«Роды, которые происходят вне лечебного учреждения, без оказания соответствующей медицинской помощи, также влекут за собой ряд серьезных, а иногда и трагических последствий», — заключили в республиканском минздраве, добавив, что передали всю информацию следственным органам.

Ранее в Оренбурге женщине пришлось рожать на улице возле магазина в ожидании скорой. На свет появился мальчик.

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