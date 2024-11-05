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20:54, 5 ноября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ объяснил сбои в работе геолокации на Украине

Генштаб ВСУ: сбои в геолокации телефонов связаны с работой средств РЭБ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сбои в геолокации телефонов на Украине связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сообщение об этом опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, для отражения атак со стороны российских военных украинская армия использует средства РЭБ и подмены координат спутниковой навигации. Побочным явлением этого становятся нарушения работы системы точного определения времени, использующейся телефонами, и точности работы систем спутниковой навигации.

«Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться», — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее жители Киевской области Украины начали массово жаловаться, что из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует их местонахождение в Белоруссии. Тогда же бойцы ВСУ предположили, что такая ситуация связана с работой очень мощных систем РЭБ.

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