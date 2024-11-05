Глава ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ испытывают сложности на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности на фронте на фоне насильственного призыва. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует ТАСС.

«Определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника, исходя из того же уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации», — заявил он.

Пушилин также напомнил, что на украинском телевидении все чаще звучат призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Кроме того, глава ДНР добавил, что потенциал ВСУ не стоит недооценивать.

5 ноября украинский аналитический ресурс DeepState признал потерю населенного пункта Степановка в ДНР. Как сообщалось, российские войска активно продвигаются на кураховском направлении. В частности, продвижение зафиксировано у Курахово, Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки.