Госдеп США заявил о переброске 10 тысяч солдат Северной Кореи в Курскую область. Как на слухи реагирует Украина?

Госдеп: 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены на территории Курской области

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что на территории Курской области размещены десять тысяч военнослужащих из КНДР.

Мы теперь считаем, что 10 тысяч военнослужащих добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни Мэттью Миллер Руководитель пресс-службы Госдепартамента США

В октябре газета The New York Times писала о якобы переброске нескольких тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженных сил КНДР) в Курскую область. По словам американских и украинских чиновников, военнослужащие Северной Кореи якобы могут принять участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с захваченной российской территории.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также сообщал, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи.

По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России Джон Кирби Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома

При этом, по данным The Financial Times, Северная Корея отправила в Россию порядка 12 тысяч военных.

Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с запросом на арест лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына.

После вступления войск КНДР в войну Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер считает, что солдаты КНДР появятся на поле боя «на днях». «Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи», — написал он. В подобном развитии событий политик обвинил партнеров, которые не могут принять «более сильные решения» в поддержку украинской стороны.

Зеленский обсудил данный вопрос с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем. В ходе разговора украинский лидер отметил, что привлечение солдат из КНДР свидетельствует об интернационализации конфликта.

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Сотрудник дипмиссии отметил, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, в свою очередь, заявил, что возможность отправки северокорейских военных в Россию, если бы это имело место, соответствует нормам международного права.

Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное Ким Чон Гю Заместитель министра иностранных дел КНДР

Ким Чон Гю также добавил, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны КНДР.