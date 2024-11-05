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21:34, 5 ноября 2024Мир

Харрис рассказала о намерении Трампа зайти в Овальный кабинет со «списком врагов»

Харрис заявила, что Трамп хочет зайти в Овальный кабинет со списком своих врагов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис в эфире радиостанции V-103 рассказала, что ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует зайти в Овальный кабинет со списком своих врагов. По ее словам, если она победит, то придет в Белый дом с готовым перечнем дел.

«Трамп проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа», — заявила вице-президент.

Ранее Трамп рассказал, что надеется одержать «большую победу» на выборах, обеспечив себе значительный разрыв в голосах. Он отметил, что это была лучшая из его трех предвыборных кампаний.

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