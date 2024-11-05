Китай после долгого перерыва выпустит долларовые облигации

Китай впервые с 2021 года выпустит долларовые облигации

Китай на следующей неделе продаст в Саудовской Аравии облигации на два миллиарда долларов, что станет для страны первым выпуском долговых обязательств в американской валюте с 2021 года. Об этом со ссылкой на Минфин КНР пишет Bloomberg.

Размещение долларовых облигаций после достаточно долгого перерыва в материале называют частью усилий по укреплению китайско-саудовских экономических и финансовых связей после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, состоявшегося в 2022 году. Крупнейший производитель стали в Китае удвоил инвестиции в Саудовскую Аравию, в то время как фонд благосостояния последней приобрел доли в некоторых китайских компаниях, включая Lenovo, напоминает агентство.

О хороших отношениях двух стран в ходе недавней поездки в столицу Саудовской Аравии говорил и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Его слова о намерении добиваться еще большего прогресса во взаимодействии государств, непрерывно повышая благосостояние их народов, приводило агентство «Синьхуа».

Эксперты отмечают, что Китай может снова выйти на рынок долларовых облигаций в следующем году для рефинансирования сроков погашения, поскольку стоимость долларового финансирования может снизиться в связи с циклом смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В сентябре Китай также впервые за три года выпустил облигации на сумму два миллиарда евро, сделав это в Париже.