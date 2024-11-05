Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 5 ноября 2024Экономика

Китай после долгого перерыва выпустит долларовые облигации

Китай впервые с 2021 года выпустит долларовые облигации
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай на следующей неделе продаст в Саудовской Аравии облигации на два миллиарда долларов, что станет для страны первым выпуском долговых обязательств в американской валюте с 2021 года. Об этом со ссылкой на Минфин КНР пишет Bloomberg.

Размещение долларовых облигаций после достаточно долгого перерыва в материале называют частью усилий по укреплению китайско-саудовских экономических и финансовых связей после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, состоявшегося в 2022 году. Крупнейший производитель стали в Китае удвоил инвестиции в Саудовскую Аравию, в то время как фонд благосостояния последней приобрел доли в некоторых китайских компаниях, включая Lenovo, напоминает агентство.

О хороших отношениях двух стран в ходе недавней поездки в столицу Саудовской Аравии говорил и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Его слова о намерении добиваться еще большего прогресса во взаимодействии государств, непрерывно повышая благосостояние их народов, приводило агентство «Синьхуа».

Эксперты отмечают, что Китай может снова выйти на рынок долларовых облигаций в следующем году для рефинансирования сроков погашения, поскольку стоимость долларового финансирования может снизиться в связи с циклом смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В сентябре Китай также впервые за три года выпустил облигации на сумму два миллиарда евро, сделав это в Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о переговорах с Украиной

      Милош Бикович объяснил нежелание делиться подробностями личной жизни

      В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией

      Российский стилист назвал самые модные мужские джинсы

      Китай после долгого перерыва выпустит долларовые облигации

      Силовики задержали россиянина за попытку расправы над знакомым в 90-е

      Россияне подружились после драки на пункте выдачи заказов и попали на видео

      Украинская журналистка рассказала об «охоте Зеленского на адвокатов»

      Российские поставки нефти за рубеж резко снизились

      Москвичей предупредили о скором исчезновении сугробов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше