Китайский посол назвал условие для диалога между Россией и Украиной

Посол КНР Ханьхуэй: диалог России и Украины должен идти без вмешательства извне

Китай выступает за начало диалога между Киевом и Москвой, ено он должен пройти без вмешательства других государств. Такое условие переговоров РФ и Украины назвал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в беседе с «Известиями».

«Мы поддерживаем тесные контакты с Российской Федерацией. Мы также занимаемся урегулированием конфликта и поддерживаем контакты с другими сторонами, чтобы все заинтересованные стороны могли поговорить», — отметил китайский посол.

Ханьхуэй подчеркнул, что любой конйликт должен закончиться путем переговора, у стран неи иного выбора. По его словам, платформа «Друзья мира», созданная КНР и Бразилией для обсуждения методов мирного урегулирования украинского конфликта, уже привлекла больоше число участников.

«Самое главное — мы хотим, чтобы стороны путем переговоров и консультаций могли договориться о создании архитектуры безопасности в Европе, которая могла бы учитывать интересы и обеспокоенности всех заинтересованных стран. Нельзя защищать собственные интересы безопасности, ущемляя интересы других стран. Например, мы против расширения НАТО на восток», — заявил дипломат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал сроки конфликта России с Западом. По его словам, конфронтация продлится десятилетиями, в том числе из-за украинского кризиса, и ответственность за это несут США.