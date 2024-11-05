Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 5 ноября 2024Мир

Китайский посол назвал условие для диалога между Россией и Украиной

Посол КНР Ханьхуэй: диалог России и Украины должен идти без вмешательства извне
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай выступает за начало диалога между Киевом и Москвой, ено он должен пройти без вмешательства других государств. Такое условие переговоров РФ и Украины назвал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в беседе с «Известиями».

«Мы поддерживаем тесные контакты с Российской Федерацией. Мы также занимаемся урегулированием конфликта и поддерживаем контакты с другими сторонами, чтобы все заинтересованные стороны могли поговорить», — отметил китайский посол.

Ханьхуэй подчеркнул, что любой конйликт должен закончиться путем переговора, у стран неи иного выбора. По его словам, платформа «Друзья мира», созданная КНР и Бразилией для обсуждения методов мирного урегулирования украинского конфликта, уже привлекла больоше число участников.

«Самое главное — мы хотим, чтобы стороны путем переговоров и консультаций могли договориться о создании архитектуры безопасности в Европе, которая могла бы учитывать интересы и обеспокоенности всех заинтересованных стран. Нельзя защищать собственные интересы безопасности, ущемляя интересы других стран. Например, мы против расширения НАТО на восток», — заявил дипломат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал сроки конфликта России с Западом. По его словам, конфронтация продлится десятилетиями, в том числе из-за украинского кризиса, и ответственность за это несут США.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

      ВС России установили минный шлагбаум под Курском. Это помогло перекрыть маршрут прорыва ВСУ

      В Вашингтоне владельцы ресторанов начали ставить на витринах щиты

      Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

      Женщина пожаловалась на 28-сантиметровый пенис мужа

      Белоусов обратился к военным разведчикам

      Американский наемник убит при попытке прорыва ДРГ ВСУ в российский регион

      Стало известно имя убитого при попытке прорыва ДРГ наемника из США

      Четверо россиян вымогали деньги у участника СВО и попались ФСБ

      Предсказаны масштабы снегопадов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше