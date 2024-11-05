В Турции заявили об усталости Запада от Украины

DikGAZETE: у западных стран больше нет сил поддерживать Украину

У западных стран больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE.

По словам автора статьи, у Киева не остается выхода, так как «западные союзники испарились». «У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах», — указал он.

По данным издания, в условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня.

Турецкое издание отметило, что Киев насильно отправляет на фронт даже пожилых людей, так как Вооруженным силам Украины не хватает солдат. По мнению экспертов, Киеву стоило вовремя сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада, которые решили нанести России стратегическое поражение на Украине, устали от конфликта и сами себя завели в тупик с такой политикой.