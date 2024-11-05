Лавров предостерег НАТО от агрессии в адрес России

Лавров: Россия адекватно ответит на агрессию НАТО любыми средствами

Россия адекватно отреагирует на возможную агрессию со стороны НАТО, используя любые средства. С таким предостережением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности», — отметил глава МИД.

Лавров отметил, что в случае агрессии в отношении России странам НАТО «не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем». По его словам, Москва учитывает тот факт, что блок «давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России», считает ее угрозой безопасности и отрабатывает наступательные операции в ходе учений.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с США, если Вашингтон учтет ее национальные интересы.