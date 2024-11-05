NYT: Маск захотел провести вечер выборов вместе с Трампом

Предприниматель Илон Маск планирует провести вечер выборов вместе с республиканцем Дональдом Трампом, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов вместе с Трампом в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как пишет NYT, демократы опасаются, что Маск может использовать свой аккаунт в соцести X для распространения дезинформации о выборах.

До этого Илон Маск заявил, что если на выборах США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то соцсеть X закроют. Он пояснил, что в США существуют организации, осуществляющие цензуру. К таким он отнес «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве». Предприниматель отметил, что в случае, если Харрис станет президентом, организация заставит рекламодателей бойкотировать X.

