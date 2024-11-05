Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 5 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке оппозицией смещения власти

Минобороны Белоруссии: оппозиция под руководством Запада готовит смещение власти
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Сбежавшая из Белоруссии оппозиция под руководством Запада готовит смещение власти в стране. Об этом заявил начальник главного управления — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Владимир Куприянюк «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», — сказал он.

Куприянюк добавил, что в странах, расположенных у границ республики, идет подготовка «белорусской добровольческой армии». Кроме того, вербуются радикально настроенные граждане Белоруссии, отметил замначальника Генштаба ВС.

Ранее Куприянюк сообщил, что НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. По его словам, против Белоруссии ведется разведка всех видов. Помимо этого, он рассказал, что украинская группировка у белорусской границы уже насчитывает около 15 тысяч военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

      На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

      Лавров заявил о возможном увеличении числа российских военных в Приднестровье

      Бывшего российского мэра арестовали по делу о коммерческом подкупе

      Экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов

      Лавров прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии

      В России запустили «горячую линию» из-за распространения опасного вируса

      Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше