Минобороны Белоруссии заявило о подготовке оппозицией смещения власти

Минобороны Белоруссии: оппозиция под руководством Запада готовит смещение власти

Сбежавшая из Белоруссии оппозиция под руководством Запада готовит смещение власти в стране. Об этом заявил начальник главного управления — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Владимир Куприянюк «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», — сказал он.

Куприянюк добавил, что в странах, расположенных у границ республики, идет подготовка «белорусской добровольческой армии». Кроме того, вербуются радикально настроенные граждане Белоруссии, отметил замначальника Генштаба ВС.

Ранее Куприянюк сообщил, что НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. По его словам, против Белоруссии ведется разведка всех видов. Помимо этого, он рассказал, что украинская группировка у белорусской границы уже насчитывает около 15 тысяч военных.