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20:03, 5 ноября 2024Бывший СССР

На Украине перестали говорить о полной победе

Times: на Украине перестали говорить о полной победе в конфликте с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

На Украине перестали говорить о возможности полной победы Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на слова украинских военных.

«Никто на Украине больше не говорит о полной победе», — отмечают журналисты издания.

Кроме того, украинские солдаты задумываются, что делать Киеву, если западные партнеры перестанут поддерживать Украину. «Эта тема всплывает в разговорах (…): что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать?» — сказал один из собеседников издания.

Ранее ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Мартин Брест заявил, что Киеву необходимо призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре миллиона человек, чтобы выйти на границы 1991 года. При этом он подчеркнул, что миллионом из них стране придется пожертвовать.

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