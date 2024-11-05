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17:48, 5 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о необходимости пожертвовать миллионом украинцев для победы над Россией

Ветеран АТО Брест: для победы Киеву нужно пожертвовать миллионом украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Чтобы выйти на границы 1991 года Киеву необходимо призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре миллиона человек, из которых миллионом придется пожертвовать. Такую цену победы для республики назвал ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Мартин Брест, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Четыре миллиона [нужно] призвать в армию. Не платить зарплату, только кормить, потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион — выйдем на границу», — сказал он.

По словам ветерана, при этом платить зарплату мобилизованным украинцам нет смысла. Он также отметил, что воевать «по-умному» будет невозможно из-за нехватки оружия и Киеву придется «воевать мясом».

При этом Брест подчеркнул, что после такого Украина не сможет выстоять и «рассыпется». Он добавил, что не понимает, как можно достичь цели выхода на границы 1991 года и сказал, что никто из командования ВСУ, кому он задавал этот вопрос, не смог на него ответить.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что украинских медиков переводят в штурмовики и отправляют на фронт. Она подчеркнула, что в то время, как на фронт отправляют врачей, остаются люди, которых скрывают от мобилизации на определенных должностях в ротах охраны.

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