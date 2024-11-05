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10:18, 5 ноября 2024Спорт

У провалившей гендерный тест боксерши Хелиф обнаружили тестикулы и «микропенис». О чем еще говорится в ее медзаключении?

Журналист Аудиа: у скандальной боксерши Хелиф выявили наличие тестикул
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше Иман Хелиф. Из представленных медицинских заключений следует, что у спортсменки обнаружили тестикулы.

Как сообщается на сайте Le Correspondent, у Хелиф не было матки, но вместо нее имелись внутренние яички и «микропенис», напоминающий увеличенный клитор. Кроме того, у спортсменки во время гормонального теста выявили типичный для мужчин уровень тестостерона.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста выявили у спортсменки ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Хелиф выиграла золото Олимпийских игр-2024

На Олимпийских играх 2024 года в Париже боксерша Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Судьи единогласно приняли решение отдать победу алжирке.

Вокруг ее участия в Олимпиаде и победы на соревнованиях разгорелся масштабный скандал. На Хелиф обрушилась травля, спортсменка выступала с призывом ее прекратить.

«Потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека. Уничтожить его мысли, дух и разум. Поэтому я прошу людей воздержаться от травли», — заявляла Хелиф.

Международная ассоциация бокса (IBA) выразила сожаление в связи с победой провалившей гендерный тест Хелиф. В организации заявили, что соревнования с не имеющими права для выступления спортсменами небезопасны и несправедливы для боксеров-женщин.

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Позже стало также известно, что вторая провалившая гендерный тест боксерша — представительница Тайваня Линь Юйтин — победила на Олимпиаде в Париже в финале женского боксерского турнира в весовой категории до 57 килограммов.

В МИД РФ заявили о дебилизации спорта после гендерного скандала на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что скандал с провалившими гендерный тест спортсменками на Олимпиаде в Париже говорит о дебилизации спорта.

Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда гендеры — люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщин и идут в женские виды спорта. Спорт от этого страдает и уничтожается

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Российский дипломат призвала ставящих над собой эксперименты людей не разрушать мировой спорт, который они не создавали. Захарова выразила уверенность в том, что это пройдет, потому что «уже раздаются здравые голоса». Представитель МИД РФ заключила, что после происходившего на Олимпиаде в Париже очнулись даже те, кто был абсолютным скептиком.

ЖЗЛ
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