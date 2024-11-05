Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Алма-Аты в Москву Boeing 737–800 3 ноября. По данным источника, экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Отмечается, что случившееся никак не повлияло на полет. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Ранее следовавшему в Казахстан самолету потребовалась экстренная посадка. Инцидент произошел 1 ноября с лайнером, направлявшимся из Санкт-Петербурга в Алма-Ату.