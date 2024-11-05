В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

Депутат Швыткин: перелому в зоне СВО способствовало наращивание вооружения

Российские подразделения проводят наступательные мероприятия по всей линии фронта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл причины перелома, произошедшего в зоне специальной военной операции (СВО).

«Безусловно, способствовало наращивание соответствующих видов вооружения нашим военно-промышленным комплексом. Это раз. Второе — те знания, навыки и профессионализм, который необходим уже был на этом этапе. Он был получен с учетом проведения до этого некоторых этапов и оборонительного действия, и наступательного действия, потому что есть определенные тактические способы ведения боевых действий общего характера, а есть специфического характера, с учетом местности, с учетом противника, который нам противостоит», — сказал депутат.

Третий момент, по его словам, заключается в тренировочных мероприятиях по отработке взятия тех или иных опорных пунктов противника и воплощении их в практической плоскости. Сыграло свою роль и наращивание беспилотной авиации на разных направлениях с учетом складывающейся обстановки, добавил парламентарий. Он также отметил умелое командование со стороны Вооруженных сил РФ на всей линии фронта.

На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но, безусловно, это агония. Нужно отметить, что струна противника натягивалась и сейчас она порвалась под натиском наших подразделений. Практически на всех участках фронта идут наступательные действия Юрий Швыткин депутат Госдумы

Ранее Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о произошедшем в зоне СВО переломе. Российская армия наращивает наступательные действия на различных направлениях и активно выдавливает противника, рассказывал он.

