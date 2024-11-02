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15:20, 2 ноября 2024Россия

В России заявили о произошедшем в зоне СВО переломе

Депутат Швыткин: в зоне СВО произошел перелом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошел перелом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. О положении российской армии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, в том числе на южнодонецком, в том числе на харьковском направлении. Сейчас идет активное выдавливание противника. То есть перелом произошел», — заявил Швыткин.

По словам депутата, каждый населенный пункт, который ВС РФ берут под контроль, имеет важное значение.

«Каждый населенный пункт, во-первых, это достаточно укрепленный опорный пункт, а во-вторых, мы освобождаем население. Поэтому можно только приветствовать действия наших вооруженных сил и пожелать ребятам живыми и здоровыми побеждать», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия взяла под контроль сразу два населенных пункта: Кураховку в Донецкой народное республике и Першотравневое в Харьковской области.

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