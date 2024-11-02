Белоусов поздравил бойцов со взятием Кураховки

Глава Минобороны Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Кураховки в ДНР

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил бойцов 114-й отдельной мотострелковой бригады со взятием под контроль поселка Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомстве.

«Успешные действия личного состава в боях на авдеевском и красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма, в результате которых противник несет существенные потери и продолжает отступление», — говорится в сообщении.

Белоусов также выразил уверенность в том, что бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады обеспечат безопасность России и продолжат хранить верность присяге и Отчизне.

О водружении российского флага над Кураховкой стало известно 31 октября из публикации канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным авторов публикации, поселок считается стратегически важным для этого направления.

2 ноября о взятии поселка под контроль отчиталось Минобороны России, отметив, что в боях за населенный пункт участвовали военнослужащие группы войск «Центр».