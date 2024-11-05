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02:00, 5 ноября 2024Из жизни

Психотерапевт совратила 15-летнего клиента

В США психотерапевт из Флориды совратила 15-летнего подростка
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Elizabeth Blanchard

Elizabeth Blanchard. Фото: St. Johns County Sheriff’s Office

Психотерапевту из США предъявили обвинения в совращении 15-летнего подростка, который был ее клиентом. Об этом пишет Crime Online.

Согласно судебным документам, подросток был участником групповых сеансов психотерапии в клинике EPIC Behavioral Healthcare в городе Сент-Огастин, штат Флорида, но во время одной из сессий у него возникли некие проблемы. После этого он стал ходить на личные консультации к 34-летней Элизабет Бланшар.

Пострадавший рассказал следователям, что после первых трех сеансов Бланшар начала флиртовать с ним, переписываться в мессенджерах и звонить. По словам подростка, вскоре после этого психотерапевт совратила его и занялась с ним сексом. Встречи проходили в офисе Бланшар и в отеле в округе Сент-Джонс. Там следователи нашли видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина и пострадавший входят в номер вместе. Бланшар также отправляла подростку деньги — от пяти до девяти тысяч долларов (487-878 тысяч рублей).

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Правоохранительные органы начали расследование в отношении Бланшар в августе. Сейчас она находится под арестом с правом выхода под залог. Ей предъявлено девять обвинений. Клиника, где она работала, выпустила публичное заявление с извинениями.

Ранее в США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, признали виновной в том, что она совратила 15-летнего ученика городской школы. Женщина работала там учительницей.

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