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20:34, 5 ноября 2024Россия

Путин рассказал об отсутствии мата в его семье

Путин: никогда не слышал мат ни от отца, ни от мамы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что простой народ в России не использовал мат, так как их «дисциплинировало православие», а вот представители отечественных «так называемых элит», по его мнению, часто употребляют его для того, чтобы показать свою «крутизну» и близость к народу. Слова Путина приводит РИА Новости.

Президент привел в пример свою семью, рассказав, что никогда не слышал нецензурную лексику ни от отца, ни от мамы. «Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них — это грех», — сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Также Путин высказался, что мат — это грех, но при этом и часть русского языка. По его мнению, изжить в себе мат можно, показывая, что для демонстрации своей образованности и твердых убеждений существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика.

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