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09:19, 5 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о массированном ударе России по бронетехнике ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об ударах РФ ФАБ-500 по бронетехнике ВСУ на ореховском направлении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

ВС России наносят массированный удар авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по бронетехнике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он также отметил, что в основном удары по украинским подразделениям зафиксированы в районе Орехова, а также возле Новоданиловки и Малой Токмачки.

Ранее Рогов раскрыл новую тактику российских войск на линии фронта, которая заставляет солдат ВСУ бежать со своих позиций. По его словам, при продвижении военные ВС РФ перестали использовать лобовые удары, для окружения они обходят украинские группировки с флангов, чтобы те вынуждены были оставить позиции и бросить технику.

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