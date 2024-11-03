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07:47, 3 ноября 2024Бывший СССР

Раскрыты преимущества усовершенствованной тактики ВС РФ

Рогов заявил, что новая тактика ВС РФ заставляет солдат ВСУ бежать с позиций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новая тактика российских войск на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать со своих позиций. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов раскрыл преимущества усовершенствованной тактики Вооруженных сил России (ВС РФ) и заявил, что она заставляет украинских солдат покидать свои позиции. Они осознают риск оказаться в плену, поэтому массово оставляют свои расположения.

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Чиновник добавил, что при продвижении российские военные перестали использовать лобовые удары. Вместо этого они обходят с флангов для окружения группировок ВСУ. Это вынуждает украинских бойцов оставлять не только позиции, но и технику.

«Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов», — заключил он.

Ранее Рогов рассказал о сдаче в плен ВСУ в трех населенных пунктах. Это происходит в Трудовом, Ильинке и Степановке возле Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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