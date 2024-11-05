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17:09, 5 ноября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

Россиянам посоветовали покупать путевки в низкий сезон для экономии на отдыхе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российским туристам посоветовали покупать путевки в низкий сезон и вдали от праздников для экономии на отдыхе. Такой способ в беседе с Life.ru раскрыла генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

По словам эксперта, в августе по приятной цене можно отдохнуть в Египте, а в октябре — в Турции. Именно в эти периоды в указанных странах спадает турпоток, а погода остается комфортной.

Более того, специалист рекомендовала отслеживать предложения авиакомпаний в официальных Telegram-каналах и группах, посвященных туризму, и обращаться только к надежным турагентам, которые разбираются в актуальных предложениях.

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«Отправляйтесь в тур в группе или компании близких и друзей, вместе всегда выгоднее оплатить, например, такси или взять автомобиль напрокат», — добавила Адамушкина.

Ранее стало известно, что средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах в 2025 году составляет 16 тысяч рублей в сутки.

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