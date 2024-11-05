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14:28, 5 ноября 2024Россия

Россияне подружились после драки на пункте выдачи заказов и попали на видео

В Стерлитамаке мужчины подружились после драки на пункте выдачи заказов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Стерлитамак в Башкирии двое мужчин подружились после драки на пункте выдачи заказов. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видео один из россиян стоит вместе с сыном в очереди за посылкой. Он замечает, что другой клиент на повышенных тонах общается с сотрудницей. Мужчина вступает в их диалог и пытается показать, как нужно «правильно говорить».

Словесная перепалка переросла в разборку на кулаках. Остановить мужчин попыталась сотрудница, а также ребенок, который начал рыдать, беспокоясь за отца. Однако спустя некоторое время оппоненты пожали друг другу руки. Их стычка закончилась вопросом: «Тебя как звать-то?»

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина избил сотрудницу пункта выдачи заказов. Затем он вернулся к ней и попросил прощения.

ЖЗЛ
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