Россияне резко заинтересовались покупкой одного вида квартир

«Визнер»: спрос россиян на новые двухкомнатные квартиры вырос с 18 до 28 %

Доля спроса на «двушки» в российских новостройках с начала года увеличилась с 18 до 28 процентов. О том, что граждане резко заинтересовались покупкой одного вида квартир, со ссылкой на аналитиков федерального комбината стеновых материалов «Винзер» сообщили «Известия».

Что касается спроса на однокомнатные квартиры и студии, а также на многокомнатные, то он, напротив, снизился — с 41 до 36 процентов и с 29 до 24 процентов относительно начала года соответственно. Доля выбирающих «трешки» граждан по сравнению с указанным периодом не изменилась и составила 12 процентов.

По мнению директора комбината Дениса Жалнина, если ключевая ставка вновь вырастет, это приведет к притоку на рынок новостроек покупателей, которые захотят защитить свои сбережения путем инвестирования средств в недвижимость. За счет того, что большинство из них будет приобретать компактные лоты, которые продаются по более дешевым ценам, доля спроса на жилье меньшего метража увеличится.

Ранее в этот же день стало известно, что к концу текущего года стоимость недвижимости на вторичном рынке в России снизится примерно на 10 процентов.