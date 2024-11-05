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07:30, 5 ноября 2024Путешествия

Россиянин описал аквапарк в Германии словами «не только трусы можно потерять, но и зубы»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Patrick Pleul / ZB / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в крупнейшем крытом аквапарке мира в Берлине, Германия, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, многие немцы приезжают в берлинский аквапарк не на несколько часов, а остаются ночевать. «Некоторые даже живут тут целыми неделями — устраивают себе настоящий отпуск», — пояснил он.

Россиянин отметил, что высота некоторых горок в парке превышает 30 метров. «Там не только трусы можно потерять, но и пару зубов», — пошутил он.

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Кроме того, в аквапарке путешественник увидел джунгли с тропическими птицами, песочный пляж под панорамным потолком, столовая, сауна, а также бассейны и горки под открытым небом.

Россиянина удивил и воздушный шар, летающий под куполом. За 30 евро (3,2 тысячи рублей) на нем может покататься любой желающий. «Снизу шар привязан к сотруднику аквапарка, который просто гуляет с ним по всей территории», — добавил автор.

Этот же тревел-блогер побывал на фестивале Октоберфест и встретил там девушек в традиционных костюмах. По его словам, они смотрелись очень колоритно, а после нескольких кружек пива становились общительными и открытыми для знакомства.

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