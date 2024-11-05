Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:45, 5 ноября 2024Путешествия

Россиянин побывал на ледоколе в Арктике и остался в восторге от одной особенности

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский путешественник отправился в Арктику на ледоколе «Андрей Вилькицкий» и рассказал, чем кормят моряков. Свои наблюдения он описал в личном блоге Travel Maniac на платформе «Дзен».

По словам автора, он ожидал, что условия на судне будут суровыми, но столовая его удивила. «На столах белые скатерти, аккуратно разложенные приборы, словно я не на ледоколе, а в ресторане», — отметил он.

Россиянин обратил внимание, что морякам предлагали на выбор два основных блюда и два гарнира. «Прямо как в бизнес-классе самолета», — написал автор.

В меню были уха, куриный шницель, овощи на пару, жареная картошка, самолепные пельмени и даже шашлыки.

В 2023 году россияне стали чаще путешествовать по Дальнему Востоку и Артике. Турпоток в эти регионы вырос на 40 процентов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы планируют вывезти своих детей из страны. Уехавшие школьники отказываются от украинского образования

      Российские военные заблокировали ВСУ под Курском с помощью минного шлагбаума

      Сестра Ким Чен Ына предрекла войну в случае нарушения паритета на Корейском полуострове

      Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе

      В России назвали срок поражения Запада на Украине

      Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним попавшего в разработку разведки Столтенберга

      В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

      Парень пожаловался на выходки соседей и получил совет

      В Госдепе рассказали об угрозе ракетных пусков Северной Кореи для всего мира

      В украинском городе Канев прогремели взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше