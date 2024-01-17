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17:27, 17 января 2024Путешествия

Россияне массово устремились на Дальний Восток и в Арктику

В МЭР рассказали о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику на 40 процентов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Минэкономразвития (МЭР) России рассказали о росте в 2023 году турпотока на Дальний Восток и в Арктику. О том, что россияне массово устремились на отдых по этим направлениям, сообщил глава ведомства Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Решетников подчеркнул, что по сравнению с 2022-м годом турпоток увеличился на 40 процентов. Он добавил, что доля Дальнего Востока и арктических регионов в общем числе турпоездок по России выросла до 8,6 процента. По словам министра, это очень заметный рост.

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«При этом очень важно, что там вводятся новые номера, растет загрузка существующего номерного фонда, реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму», — отметил глава МЭР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, эти территории нужно осваивать.

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      Алина Черненко
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