Россияне массово устремились на Дальний Восток и в Арктику

В МЭР рассказали о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику на 40 процентов

В Минэкономразвития (МЭР) России рассказали о росте в 2023 году турпотока на Дальний Восток и в Арктику. О том, что россияне массово устремились на отдых по этим направлениям, сообщил глава ведомства Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Решетников подчеркнул, что по сравнению с 2022-м годом турпоток увеличился на 40 процентов. Он добавил, что доля Дальнего Востока и арктических регионов в общем числе турпоездок по России выросла до 8,6 процента. По словам министра, это очень заметный рост.

«При этом очень важно, что там вводятся новые номера, растет загрузка существующего номерного фонда, реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму», — отметил глава МЭР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, эти территории нужно осваивать.

