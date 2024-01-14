Путин назвал перспективные для освоения российские регионы

Президент Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего России

Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, их освоение несет перспективы, передает ТАСС в воскресенье, 14 января.

Путин напомнил, что российские власти еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, стали заниматься проектами развития Дальнего Востока.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, развитием Дальнего Востока начали заниматься не случайно. Он указал, что там есть рынки сбыта и партнерство.

Ранее глава государства в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Путин тогда поддержал мнение о том, что эту меру «хорошо бы расширить». Однако добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.