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13:04, 14 января 2024Россия

Путин назвал перспективные для освоения российские регионы

Президент Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего России

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, их освоение несет перспективы, передает ТАСС в воскресенье, 14 января.

Путин напомнил, что российские власти еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, стали заниматься проектами развития Дальнего Востока.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, развитием Дальнего Востока начали заниматься не случайно. Он указал, что там есть рынки сбыта и партнерство.

Ранее глава государства в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Путин тогда поддержал мнение о том, что эту меру «хорошо бы расширить». Однако добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.

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      Анна Щербакова
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