Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

Российские военные продвинулись на юге от Купянска и заняли часть Колесниковки

Российские военные продвинулись в Харьковской области, заняв большую часть села Колесниковка к югу от Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«На данный момент занята большая часть Колесниковки», — рассказал собеседник канала. Он также добавил, что Российская армия ведет бои в районе Глушковки.

Кроме того, по данным канала, в самом Купянске позиции Вооруженных сил Украины атакует российская авиация.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска. По его словам, о стремительном продвижении российских военных также говорит взятие Кругляковки.