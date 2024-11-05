Ставки по депозитам в России приблизились к историческому рекорду

«Коммерсантъ»: ставки по банковским вкладам к новому году могут вырасти до 30 %

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку в 20 процентов годовых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ЦБ.

Аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев полагает, что рекорд может быть побит уже в начале ноября. По его мнению, в скором времени ставка по депозитам может составить уже от 22 до 24 процентов в зависимости от срока вклада. Иного мнения придерживается профессор МВА по бизнес-практике Алексей Войлуков. Он полагает, что к концу текущего года для большинства крупных банков нормой станет ставка в 25 процентов.

Ранее директор по макроэкономическому анализу «Дом.РФ» Жанна Смирнова говорила, что приток средств населения на банковские депозиты не опасен надуванием «пузыря вкладов», так как последнее означает нерациональную уверенность, а россияне сейчас ведут себя вполне рационально.