Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:30, 5 ноября 2024Путешествия

У российского туриста случился приступ в горах

У туриста случился приступ аппендицита на хребте Уреньга в Челябинской области
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

У российского туриста случился приступ аппендицита в горах Челябинской области. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной поисково-спасательной службы.

Вечером 3 ноября спасателям Миасского отряда поступил вызов о ЧП с туристической группой в районе первой сопки хребта Уреньга. Россиянину 2001 года рождения срочно потребовалась эвакуация.

Материалы по теме:
«Передавайте привет йети!» Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
«Передавайте привет йети!»Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
13 октября 2021
Ски-тур на Эльбрусе: как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
Ски-тур на Эльбрусе:как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
8 октября 2021

Оказалось, что в конце однодневного пешего похода молодой человек почувствовал резкую боль в спине. Некоторое время путешественник продолжал попытки идти, но его состояние только ухудшалось. Из-за этого сильно снизился и темп движения всей группы.

«Прибывшие на вызов спасатели вызвали скорую и на квадроцикле эвакуировали туриста, — говорится в сообщении. — Экстренная эвакуация помогла избежать большой беды».

Ранее российские туристы приехали на отдых в пятизвездочный отель горного курорта Архыз и слегли с отравлением. Пара провела выходные в Arkhyz Royal Resort & Spa в поселке Романтик в Карачаево-Черкесии. Перед выездом из гостиницы после завтрака у мужчины резко заболел живот.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Казахстана скопились сотни фур

      В Госдуме прокомментировали рост числа выдач разрешений на работу мигрантам в России

      «Краснодар» продлил контракт с Кордобой

      ВС России продвинулись к Курахово

      41-летняя МакSим показала фигуру в бикини

      Влияние президентских выборов в США на экономику Ирана оценили

      Песков рассказал о склонности жителей Приднестровья не поддерживать власти Молдавии

      Россиянин влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

      Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов

      Ученый озвучил новую версию исчезновения острова в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше