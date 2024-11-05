У российского туриста случился приступ в горах

У туриста случился приступ аппендицита на хребте Уреньга в Челябинской области

У российского туриста случился приступ аппендицита в горах Челябинской области. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной поисково-спасательной службы.

Вечером 3 ноября спасателям Миасского отряда поступил вызов о ЧП с туристической группой в районе первой сопки хребта Уреньга. Россиянину 2001 года рождения срочно потребовалась эвакуация.

Оказалось, что в конце однодневного пешего похода молодой человек почувствовал резкую боль в спине. Некоторое время путешественник продолжал попытки идти, но его состояние только ухудшалось. Из-за этого сильно снизился и темп движения всей группы.

«Прибывшие на вызов спасатели вызвали скорую и на квадроцикле эвакуировали туриста, — говорится в сообщении. — Экстренная эвакуация помогла избежать большой беды».

Ранее российские туристы приехали на отдых в пятизвездочный отель горного курорта Архыз и слегли с отравлением. Пара провела выходные в Arkhyz Royal Resort & Spa в поселке Романтик в Карачаево-Черкесии. Перед выездом из гостиницы после завтрака у мужчины резко заболел живот.