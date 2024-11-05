Уехавший в США российский блогер высказался об одиночестве за границей

Стример Илья Мэддисон заявил, что в США не испытывает чувства одиночества

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что за границей не испытывает чувства одиночества. Об этом он рассказал в прямом эфире, фрагмент записи вышел на YouTube.

«Я обожаю быть один, я это понял. Чем меньше людей вокруг меня, тем мне *** лучше», — заверил Давыдов, отвечая на вопрос зрителя о том, не одиноко ли ему в Америке.

Стример также раскрыл, что приглашал в гости друзей. Помимо того, он указал, что предложил переехать в США родителям по программе воссоединения семьи. По словам Мэддисона, он пообещал родителям, что снимет им в Америке жилье и будет помогать финансово, однако они отказались переезжать.

Илья Мэддисон рассказал о переезде в США в середине сентября. Блогер заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Он объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

