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01:24, 5 ноября 2024Мир

В Германии допустили присутствие своих военных советников на Украине

Нимайер: десятки немецких военных советников могут работать на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Несколько десятков немецких военных советников могут работать с высокотехнологическим вооружением на Украине, официально Берлин не подтверждает их присутствие. Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что военные советники не принимают участие в боевых действиях. При этом они помогают украинским солдатам в работе с оружием, передаваемым Германией.

«Потому что для эффективного использования некоторого поставляемого вооружения нужна была бы двухлетняя подготовка. Не танки "Леопард", другое вооружение, для которого у украинских солдат вообще нет подготовки, поскольку они больше обучались на советском вооружении, чем на вооружении НАТО. Это возможно», — сказал Нимайер.

Он отметил, что нахождение немецких военных советников на Украине является «еще одним скандалом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное ранее оружие. Политик считает, что это могло бы изменить «сценарий» в точках боестолкновений в пользу Вооруженных сил Украины. Он заявил, что необходимо продолжать оказывать Киеву необходимую помощь.

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