Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное ранее оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик считает, что это могло бы изменить «сценарий» в точках боестолкновений в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что необходимо продолжать оказывать Киеву необходимую помощь.
«Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — подчеркнул он.
Канцлер добавил, что возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время не является предметом разговоров, так как ситуация осталась «неизменной» с момента начала обсуждения. Он добавил, что сейчас важно, чтобы у ВСУ не закончилось оружие.
В сентябре Шольц отказался передавать Украине ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — отметил он.