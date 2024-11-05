В Кремле заявили о попытках Украины вовлечь Южную Корею в конфликт

Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в конфликт на Украине

Киев пытается вовлечь Сеул в конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул. Это мы наблюдаем», — заявил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель заявил, что поставки страной вооружений Украине будут зависеть от развития отношений и сотрудничества между КНДР и Россией.

Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отметила, что Южная Корея может оказаться втянута в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается. По ее словам, до этого Москва считала дружественными отношения с Сеулом и теперь с сожалением смотрит на такие решения.