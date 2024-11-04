Россия в ООН предупредила Южную Корею по поводу Украины

Зампостпреда РФ в ООН Евстигнеева: Южная Корея втягивается в авантюру на Украине

Южная Корея может оказаться втянута в опасную авантюру на Украине, если решит поставлять оружие и боеприпасы Киеву в связи со слухами, что ВС Северной Кореи якобы участвуют в обороне Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом предупредила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева, ее цитирует ТАСС.

По словам Евстингеевой, до этого Россия считала дружественными отношения с Южной Кореей и теперь с сожалением смотрит на решения Сеула.

«Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается», — объявила российский зампостпреда на заседании Совета Безопасности ООН.

Согласно результатам опросов южнокорейских агентств аналитики, граждане страны не желают ни в каком виде принимать участие в украинском конфликте.

Ранее в МИД Южной Кореи раскрыли условие поставки оружия Украине. Все будет зависеть от развития отношений и сотрудничества между КНДР и Россией.