В Норвегии допустили объявление Трампом своей победы вне зависимости от итогов выборов

Глава МИД Норвегии Эйде: Трамп в любом случае объявит о своей победе на выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в любом случае объявит о своей победе, вне зависимости от итогов выборов, допустил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Его слова приводит издание Altinget.

Министр иностранных дел отказался прогнозировать результаты голосования и победу того или иного кандидата. «Но в одном я уверен: завтра утром Дональд Трамп скажет, что он победил», — подчеркнул Эйде.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется одержать «большую победу» на выборах. Также политик добавил, что это была лучшая из его трех предвыборных кампаний.

