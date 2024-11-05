В России запустили «горячую линию» из-за распространения опасного вируса

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Прежде всего она действует для соотечественников, которые вернулись из популярной курортной республики, и тех, кто с ними контактировал. При появлении первых признаков опасного заболевания гражданам следует звонить по номеру телефона 8-800-555-49-43 и сообщить о себе необходимые данные.

Ранее российские туристы обвинили педиатра одного из самых дорогих отелей турецкого Кемера в халатности из-за опасного заболевания у их детей.