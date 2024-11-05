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21:11, 5 ноября 2024Россия

В российском городе объявили воздушную тревогу

Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе, длившейся 7 минут
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

«Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — предупредил он.

Спустя семь минут Развожаев уведомил жителей города об отмене воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в лесу Севастополя нашли шесть суббоеприпасов западного производства. Осколки боеприпасов нашел грибник. Он увидел в листве металлический круглый предмет, размер которого совпадал с теннисным мячом. Специалисты МЧС установили, что найденные суббоеприпасы содержатся в баллистических ракетах, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают по Крыму.

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