Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 5 ноября 2024Мир

В США назвали количество досрочно проголосовавших избирателей

Университет Флориды: в США более трети избирателей голосовали досрочно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В США на выборах президента более трети избирателей проголосовали досрочно, такое количество назвала лаборатория электоральных процессов университета Флориды.

По ее данным, всего свои голоса досрочно отдали 84,6 миллиона человек, лично на участки пришли 46,3 миллиона, по почте голосовали 38,3 миллиона. Всего для дистанционного голосования запрошено 67,4 миллиона бюллетеней.

Ожидается, что на выборах проголосуют около 244 миллиона человек. На прошлых выборах явка составила более 158,4 миллиона американцев.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется одержать «большую победу» на выборах. Также политик добавил, что это была лучшая из его трех предвыборных кампаний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Премьер Хорватии назвал президента «пуделем Путина» за отказ поддерживать ВСУ

      Маск усомнился в надежности машин для голосования в США

      Маск захотел провести вечер выборов вместе с Трампом

      В штабе Трампа усомнились в выявлении победителя выборов во вторник

      Харрис рассказала о намерении Трампа зайти в Овальный кабинет со «списком врагов»

      Российских коммунальщиков застали за поливом деревьев в снегопад

      Американец удивился отсутствию приватности при голосовании на выборах президента

      В Норвегии допустили объявление Трампом своей победы вне зависимости от итогов выборов

      Светлана Лобода снялась обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше