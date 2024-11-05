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02:01, 5 ноября 2024Мир

В США рассказали о фантазиях Зеленского о Трампе и Харрис

Экс-разведчик Риттер: Зеленский фантазирует о возможной политике Трампа и Харрис
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский фантазирует в отношении сценариев завершения президентской гонки в США. Об этом рассказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Украина живет в мире фантазий. У Владимира Зеленского их две. Первая — победа Камалы Харрис, которая продолжит политику демократической администрации по поставке оружия и денег на Украину. Вторая — победа Дональда Трампа, который заставит Россию принять условия капитуляции», — рассказал военный аналитик.

При этом Скотт Риттер подчеркнул, что подобные сценарии являются лишь фантазиями и не основаны на реальных фактах.

Любой исход для Украины будет «неблагоприятным», вне зависимости от итогов выборов президента США, уверен он.

Ранее американская парламентская газета The Hill сообщала, что в случае победы Трампа он сможет положить конец украинскому конфликту, якобы предъявив ультиматум как украинскому лидеру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. Авторы материала считают, что политика Трампа по украинскому вопросу будет существенно отличаться от политики Джо Байдена и Камалы Харрис, так как он станет «двигателем перемен».

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