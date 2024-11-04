В США заявили о способности Трампа закончить СВО ультиматумом Путину и Зеленскому

Hill: Трамп может закончить СВО ультиматумом Путину и Зеленскому

В том случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он сможет положить конец украинскому конфликту, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. Соответствующую оценку приводит The Hill.

Авторы материала считают, что политика Трампа по украинскому вопросу будет существенно отличаться от политики Джо Байдена и Камалы Харрис. Республиканец может стать «двигателем перемен», которые нужны Киеву.

«Если Трамп победит, он может добиться этого, предъявив ультиматум каждой из сторон. На Украине он подтолкнет Зеленского к столу переговоров с помощью рычага поддержки США. России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в материале.

Издание констатирует, что стороны конфликта приближаются к «цугцвангу», когда игрок, вынужденный сделать ход, только ухудшит свое положение, а потому идея Трампа может сработать.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность.