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11:13, 4 ноября 2024Мир

В США заявили о способности Трампа закончить СВО ультиматумом Путину и Зеленскому

Hill: Трамп может закончить СВО ультиматумом Путину и Зеленскому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В том случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он сможет положить конец украинскому конфликту, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. Соответствующую оценку приводит The Hill.

Авторы материала считают, что политика Трампа по украинскому вопросу будет существенно отличаться от политики Джо Байдена и Камалы Харрис. Республиканец может стать «двигателем перемен», которые нужны Киеву.

«Если Трамп победит, он может добиться этого, предъявив ультиматум каждой из сторон. На Украине он подтолкнет Зеленского к столу переговоров с помощью рычага поддержки США. России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в материале.

Издание констатирует, что стороны конфликта приближаются к «цугцвангу», когда игрок, вынужденный сделать ход, только ухудшит свое положение, а потому идея Трампа может сработать.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность.

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