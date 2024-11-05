В Таджикистане обнаружили поселение древнейших людей Сойи Хавзак

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана обнаружили важный многослойный археологический памятник в долине Зеравшан в Центральном Таджикистане. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Находки с объекта Сойи Хавзак (Soii Havzak) предоставили значительные доказательства древнего человеческого поселения в этом регионе, датирующегося периодом от 20 тысяч до 150 тысяч лет назад. Были обнаружены каменные орудия, кости животных и остатки древней растительности, подтверждающие ключевую роль Центральной Азии в ранних миграциях и развитии человеческой цивилизации.

Археологи провели раскопки в трех частях Сойи Хавзак и обнаружили слои со следами человеческой деятельности. Современные методики и тщательный анализ позволили сохранить и выявить органические материалы, включая обугленную древесину и кости, что помогло реконструировать климат древних эпох. Это открытие также предоставляет возможности для нахождения человеческих останков, которые могли бы помочь определить, какой вид людей населял эту часть Центральной Азии — современные Homo sapiens, неандертальцы или денисовцы.

Отмечается, что расположение Сойи Хавзак в горном коридоре могло служить важным маршрутом для миграции различных групп людей, что объясняет возможное взаимодействие между ними. Раскопки в Сойи Хавзак будут продолжаться, а команда ученых надеется, что новые результаты помогут еще больше понять миграционные процессы и взаимодействие людей в Центральной Азии. Результаты исследований открывают новые перспективы для изучения эволюции и распространения человеческих популяций.