Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:34, 5 ноября 2024Наука и техника

В Таджикистане обнаружили поселение древнейших людей

В Таджикистане обнаружили поселение древнейших людей Сойи Хавзак
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Cambridge University

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана обнаружили важный многослойный археологический памятник в долине Зеравшан в Центральном Таджикистане. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Находки с объекта Сойи Хавзак (Soii Havzak) предоставили значительные доказательства древнего человеческого поселения в этом регионе, датирующегося периодом от 20 тысяч до 150 тысяч лет назад. Были обнаружены каменные орудия, кости животных и остатки древней растительности, подтверждающие ключевую роль Центральной Азии в ранних миграциях и развитии человеческой цивилизации.

Археологи провели раскопки в трех частях Сойи Хавзак и обнаружили слои со следами человеческой деятельности. Современные методики и тщательный анализ позволили сохранить и выявить органические материалы, включая обугленную древесину и кости, что помогло реконструировать климат древних эпох. Это открытие также предоставляет возможности для нахождения человеческих останков, которые могли бы помочь определить, какой вид людей населял эту часть Центральной Азии — современные Homo sapiens, неандертальцы или денисовцы.

Отмечается, что расположение Сойи Хавзак в горном коридоре могло служить важным маршрутом для миграции различных групп людей, что объясняет возможное взаимодействие между ними. Раскопки в Сойи Хавзак будут продолжаться, а команда ученых надеется, что новые результаты помогут еще больше понять миграционные процессы и взаимодействие людей в Центральной Азии. Результаты исследований открывают новые перспективы для изучения эволюции и распространения человеческих популяций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      В Китае создали напоминающее «Звезду смерти» оружие

      Россияне пожаловались на семилетний потоп в доме

      The Weeknd снимется в фильме со звездой «Уэнсдей»

      В США приостановили работу на избирательных участках из-за угрозы взрывов

      Освобожденный по болезни российский бизнесмен вышел из СИЗО и поедет в больницу

      Россиян предупредили о маскирующихся под известные бренды мошенниках

      Одна страна Европы сократила сроки оформления виз россиянам

      Обнаружена необычная черная дыра

      На Украине перестали говорить о полной победе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше