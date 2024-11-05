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18:34, 5 ноября 2024Мир

Захарова посоветовала Южной Корее определиться с Украиной

Захарова: Южной Корее нужно определиться с позицией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Южной Корее нужно определиться со своей официальной позицией по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Властям Южной Кореи стоит определиться, где их больше беспокоят войска КНДР, а затем с тем, какая у Сеула вообще позиция по Украине (...) Сеул каждый раз был крайне озабочен, когда по его информации, вооруженные силы Северной Кореи были дислоцированы в 1000 километров от Южной Кореи, это их начало беспокоить еще больше», — отметила дипломат.

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