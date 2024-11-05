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19:48, 5 ноября 2024Бывший СССР

Захарова рассказала об осложнениях после президентской кампании в Молдавии

Захарова: в Молдавии остались осложнения после президентской кампании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

После президентской кампании в Молдавии остались осложнения для народа страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда президентская кампания прошла, а осложнения остались, но, в первую очередь, для самого молдавского общества», — сказала она.

По словам дипломата, проблемами молдавского общества являются навязанный раскол и развязанный антагонизм людей, которые проживают на территории республики, а также «чудовищное проявление национальной или националистически ориентированной политики».

Ранее Захарова заявила, что Москва, несмотря на политику нынешнего президента Молдавии Майи Санду, была открыта к дружественным отношениям с Кишиневом. По ее словам, Россия и Молдавия множество лет были вместе в силу исторических причин, а в силу географии отношения выгодны и Москве и Кишиневу.

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