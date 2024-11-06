6 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

6 ноября в России празднуют День сотрудника делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы, а в мире — День памяти животных, погибших от рук людей. Православные отмечают праздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Рaдocть». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 6 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ

Управление делопроизводства и контроля в Главном управлении исполнения наказаний Минюста России было создано в 1999 году. В 2005-м закрепили действующее название — Управление делами ФСИН России.

Сегодня его сотрудники следят за соблюдением правил ведения делопроизводства, в том числе электронного, архивного дела во ФСИН и других ведомствах. Также они контролируют учет поступающих обращений граждан, внедрение современных технологий при подготовке документов и выполняют ряд других важных задач.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

День Конституции Республики Татарстан

Основной закон Республики Татарстан был принят в 1992 году. Он заложил основы построения правового демократического государства и провозгласил высшей ценностью жизнь, права и собственность человека.

По случаю праздника сегодняшний день объявлен в регионе выходным.

Праздники в мире

День памяти животных, погибших от рук людей

Неофициальный День был учрежден по инициативе нескольких зоозащитных организаций, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.

Согласно Европейской конвенции по защите животных, принятой в 1978 году, у человека есть нравственный долг перед ними. В России закон ппредусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, тем не менее в 2023 году в стране зафиксировали рост числа подобных преступлений.

Фото: Michaela Filipcikova / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

Международный день саксофона;

День независимых, гордых и одиноких женщин;

Всемирный дeнь бeз бумaги;

День ориентирования без компаса.

Какой церковный праздник сегодня

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Ρaдocть»

Согласно преданию, первое чудо эта икона явила 6 ноября 1688 года — после молитвы у образа Богородицы в храме Преображения на Ордынке от тяжелой болезни исцелилась сестра московского Патриарха. После этого храм стали называть в честь чудотворной иконы. С тех пор как свидетельствуют церковные книги, образ даровал исцеление многим слепым, немым и глухим, бездетные женщины рожали здоровых младенцев, а несчастные избавлялись от невзгод.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 ноября

День памяти мученика Арефы Негранского и с ним 4299 мучеников;

День памяти преподобного Зосимы (Верховского);

День памяти Блаженного Елезвоя Эфиопского, царя и затворника;

День памяти мученицы Синклитикии Негранской и двух дщерей ее.

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Приметы на 6 ноября

В народе 6 ноября называли Светец — на Руси в этот день девушки собирались при свечах или лучине и занимались рукоделием.

В старину верили, что в Светец можно приворожить любого человека. Поэтому одинокие девушки 6 ноября посещали знахарок или сами проводили ритуалы.

Сегодня не стоит покупать обувь. По поверьям, во время примерки можно получить негативную энергию от людей, которые ранее мерили эти туфли или ботинки.

Дать поносить свои вещи другу — к скорой вражде.

Кто родился 6 ноября

Бельгийский музыкант и изобретатель известен прежде всего как создатель саксофона. Изначально Сакс назвал инструмент «мундштучным офиклеидом», а название «саксофон» позже придумал его друг, композитор Гектор Берлиоз.

Главные романы писателя «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и «Дикое счастье», посвящены капиталистическому развитию Урала и его социальным последствиям: перестройке общественного сознания, правовых и моральных норм.

Также Мамин-Сибиряк подробно описал в своих книгах катастрофические последствия отмены крепостного права, тяжелый труд местных золотодобытчиков и голод. Широко известны и его детские рассказы из сборников «Детские тени» и «Аленушкины сказки».

Фото: Олег Игнатович / РИА Новости

Кто еще родился 6 ноября