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00:10, 6 ноября 2024Россия

6 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Валерия Княгинина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

6 ноября в России празднуют День сотрудника делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы, а в мире — День памяти животных, погибших от рук людей. Православные отмечают праздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Рaдocть». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 6 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ

Управление делопроизводства и контроля в Главном управлении исполнения наказаний Минюста России было создано в 1999 году. В 2005-м закрепили действующее название — Управление делами ФСИН России.

Сегодня его сотрудники следят за соблюдением правил ведения делопроизводства, в том числе электронного, архивного дела во ФСИН и других ведомствах. Также они контролируют учет поступающих обращений граждан, внедрение современных технологий при подготовке документов и выполняют ряд других важных задач.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

День Конституции Республики Татарстан

Основной закон Республики Татарстан был принят в 1992 году. Он заложил основы построения правового демократического государства и провозгласил высшей ценностью жизнь, права и собственность человека.

По случаю праздника сегодняшний день объявлен в регионе выходным.

Праздники в мире

День памяти животных, погибших от рук людей

Неофициальный День был учрежден по инициативе нескольких зоозащитных организаций, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.

Согласно Европейской конвенции по защите животных, принятой в 1978 году, у человека есть нравственный долг перед ними. В России закон ппредусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, тем не менее в 2023 году в стране зафиксировали рост числа подобных преступлений.

Фото: Michaela Filipcikova / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 6 ноября

  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
  • Международный день саксофона;
  • День независимых, гордых и одиноких женщин;
  • Всемирный дeнь бeз бумaги;
  • День ориентирования без компаса.

Какой церковный праздник сегодня

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Ρaдocть»

Согласно преданию, первое чудо эта икона явила 6 ноября 1688 года — после молитвы у образа Богородицы в храме Преображения на Ордынке от тяжелой болезни исцелилась сестра московского Патриарха. После этого храм стали называть в честь чудотворной иконы. С тех пор как свидетельствуют церковные книги, образ даровал исцеление многим слепым, немым и глухим, бездетные женщины рожали здоровых младенцев, а несчастные избавлялись от невзгод.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 ноября

  • День памяти мученика Арефы Негранского и с ним 4299 мучеников;
  • День памяти преподобного Зосимы (Верховского);
  • День памяти Блаженного Елезвоя Эфиопского, царя и затворника;
  • День памяти мученицы Синклитикии Негранской и двух дщерей ее.

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Приметы на 6 ноября

В народе 6 ноября называли Светец — на Руси в этот день девушки собирались при свечах или лучине и занимались рукоделием.

  • В старину верили, что в Светец можно приворожить любого человека. Поэтому одинокие девушки 6 ноября посещали знахарок или сами проводили ритуалы.
  • Сегодня не стоит покупать обувь. По поверьям, во время примерки можно получить негативную энергию от людей, которые ранее мерили эти туфли или ботинки.
  • Дать поносить свои вещи другу — к скорой вражде.

Кто родился 6 ноября

Адольф Сакс (1814-1894)

Бельгийский музыкант и изобретатель известен прежде всего как создатель саксофона. Изначально Сакс назвал инструмент «мундштучным офиклеидом», а название «саксофон» позже придумал его друг, композитор Гектор Берлиоз.

Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852-1912)

Главные романы писателя «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и «Дикое счастье», посвящены капиталистическому развитию Урала и его социальным последствиям: перестройке общественного сознания, правовых и моральных норм.

Также Мамин-Сибиряк подробно описал в своих книгах катастрофические последствия отмены крепостного права, тяжелый труд местных золотодобытчиков и голод. Широко известны и его детские рассказы из сборников «Детские тени» и «Аленушкины сказки».

Фото: Олег Игнатович / РИА Новости

Кто еще родился 6 ноября

  • Яна Чурикова (46 лет) — российская телеведущая, журналистка;
  • Эмма Стоун (36 лет) — американская актриса;
  • Сулейман I Великолепный (1494-1566) —10-й султан Османской империи;
  • Александр Носик (53 года) — российский актер.

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