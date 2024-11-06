Акула откусила ногу пожилому серферу

Акула откусила ногу серферу на Гавайях

На Гавайях акула серьезно ранила 61-летнего серфера. Об этом сообщает Hawaii News Now.

В семь утра пожилой мужчина решил заняться серфингом у пляжа Вайеху. Акула неожиданно набросилась на него, пока он сидел на доске. Его крики услышали другие серферы и помогли ему добраться до берега.

Акула откусила мужчине ногу по колено. До прибытия врачей на остаток ноги успели наложить жгут. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Придя в себя в больнице, он заявил, что все еще любит океан.

Начальник пожарной службы отметил силу пострадавшего и быструю помощь «добрых самаритян». Пляж Вайеху на время закрыли.

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели 2 операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.