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16:16, 6 ноября 2024Экономика

Украинские гособлигации подорожали до максимума с 2022 года

Bloomberg: победа Трампа привела к рекордному за два года росту бондов Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Стоимость украинских государственных долларовых облигаций взлетела до максимума с 2022 года, когда на ее территории начались боевые действия. Поводом для такого движения стали обещания о прекращении конфликта Дональда Трампа, избранного президентом США, пишет Bloomberg.

Речь идет о долговых бумагах, привязанных к экономическому росту страны. В начале 2022 года они падали ниже 15 центов, но теперь торгуются по цене выше 73,6 цента.

При этом, отмечает агентство, фонды наращивают вложения в них в последние недели, когда шансы на победу Трампа стали расти. В среду, 6 ноября, когда стало понятно, что республиканец победил, облигации были в числе лучших среди развивающихся рынков по процентному приросту.

Эксперты полагают, что такой рост связан с надеждой инвесторов на обещания в короткие сроки остановить военный конфликт. При этом во время дебатов со своей соперницей по выборам Камалой Харрис Трамп утверждал, что решит проблему еще до того, как вступит в должность а то и вовсе в течение 24 часов после избрания.

Ранее сообщалось, что российский рынок перешел к росту после победы Трампа из-за ожидания скорого окончания боевых действий. При этом рост в сегменте гособлигаций оказался умеренным и не позволил индексу RGBI вернуться на уровень выше ста пунктов.

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